تخريج دفعة جديدة بهندسة المنصورة

نظمت كلية الهندسة بجامعة المنصورة حفل تخرج طلاب الكلية البرنامج العام والبرامج المميزة دفعة (2018- 2019 ) بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية, والدكتور محمد جمال مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب, والدكتور شريف مسعود بدوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا, والدكتور حسام الدين مصطفى مدير برنامج الهندسة الطبية, والدكتور الشافعى زيدان مدير برنامج الميكاترونكس.



وعبر بدوى عادل رئيس اتحاد طلاب الكلية السابق عن فخره بالتخرج من كلية الهندسة جامعة المنصورة.



وأثنى عمرو مخيمر رئيس اتحاد طلاب الجامعة السابق على كلية الهندسة باعتبارها مصدر فخر لكافة خريجيها من مختلف الأقسام لعملها على تخريج دفعات متميزة وذات كفاءة عالية يساهموا في دفع قاطرة التقدم والتنمية.



وقدم الدكتور محمد صبرى سرايا المدرس بالكلية ووكيل نقابة المهندسين بالدقهلية التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم بمناسبة التخرج وتمنى لهم مستقبل متميز, ووجه الخريجين بترديد قسم المهندس.



وهنأ الدكتور محمد عبد العظيم الخريجين وأولياء أمورهم وان هذا اليوم بمثابة بداية جديدة للشباب وبداية المشوار لمزيد من التواصل مع الكلية وأن الكلية الآن تقوم بربط العملية التعليمية بالصناعة والمجتمع الخارجي.



وقدم د. محمد عطية خالص التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم, وشكر إدارة الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد للتأهيل والإعداد الجيد للطلاب طوال سنوات الدراسة, ودعا الخريجين لمتابعة صقل مهاراتهم وخبراتهم, وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية وأنهم يستطيعون بعبقريتهم تغيير وجه العالم.