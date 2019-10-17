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توك شو

وليمة في قعر البحر.. فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
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توك شو
في رحلة استكشافية للغواصة "ناتيليوس"، قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية، أمس، الأربعاء التقطت مؤسسة "أوشن إكسبلوريشن ترست" فيديو تحت الماء يظهر هيكلا عظميا لبقايا حوت يحيط به عدد من الكائنات البحرية وذلك وفقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".

ويصور الفيديو العشرات من الأسماك والأخاطيب والديدان البحرية وهي تتغذى على بقايا الحوت الباليني في خليج مونتيرين في مشهد قلما تلتقطه عدسات الكاميرا.

وقدر باحثون من محمية خليج مونتيري البحرية من خلال البقايا العظمية المكتشفة أن يكون طول الحوت من 4 إلى 5 أمتار.

وقالت "أوشن إكسبلوريشن" إن هيكل الحوت يبدو حديثًا نسبيًا كما يتضح من خلال بقايا بعض الأعضاء الداخلية و"البلين" حول عظام الفك.

ويعرف عن الحيتان البالينية اعتمادها على وجود مصفاة خاصة بديلة عن الأسنان داخل الفم تعرف باسم "البلين" وتستعملها في حصولها على الطعام.

وتتغذى هذه الحيتان على العوالق الموجودة في المحيطات من خلال فتح فمها وابتلاع كميات كبيرة من المياه وقبل اعادة طرحها بعد تصفيتها من العوالق.
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