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أخبار البلد

عضو بالقومي للمرأة: ثقافة المجتمع تمثل تحديا أمام تمكين السيدات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:09 م
عضو القومى للمرأة
عضو القومى للمرأة تشارك فى افتتاح وحدة مناهضة العنف ضدالمرأة
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أمل مجدي
شاركت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومى للمرأة فى افتتاح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالزقازيق على هامش المؤتمر السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان المرأة المصرية.. نحو آفاق المستقبل الذى نظمته جامعة الزقازيق.

بحضور كل من الدكتور عثمان السيد شعلان رئيس الجامعة ، الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع، العقيد احمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان وجرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية. والدكتورة مي سمك المدير التنفيذي للوحدة.

وفى كلمتها استعرضت الدكتورة نسرين البغدادي استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ مؤكدة أن الإرادة السياسية داعمة للمرأة المصرية و جعلتها تعيش أزهي عصورها، وان صدور العديد من التشريعات التي تغلظ جرائم العنف ضد المرأة كجريمة التحرش وختان الإناث وحرمان المرأة من الميراث خير دليل على ذلك.

وأوضحت نسرين البغدادي ان الثقافة المجتمعية مازالت تمثل تحديا كبيرا نحو تحقيق تمكين المرأة وان الجامعة تلعب دورا تنمويا وتوعويا في هذا الإطار من خلال توعية الطلاب الذكور والاناث على حد سواء حتى تتم نقل المعارف من خلالهم لاسرهم ومجتمعهم المحيط .

وفى كلمته اكد الدكتور عثمان السيد شعلان على دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية في جميع المجالات مشيرا إلى الدور التنويري للجامعة لرفع الوعي بقضايا المرأة بمحافظة الشرقية.
عضو بالقومي للمرأة: ثقافة المجتمع تمثل تحديا أمام تمكين السيدات
عضو بالقومي للمرأة: ثقافة المجتمع تمثل تحديا أمام تمكين السيدات
عضو بالقومي للمرأة: ثقافة المجتمع تمثل تحديا أمام تمكين السيدات
عضو بالقومي للمرأة: ثقافة المجتمع تمثل تحديا أمام تمكين السيدات
عضو بالقومي للمرأة: ثقافة المجتمع تمثل تحديا أمام تمكين السيدات
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