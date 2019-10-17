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تعليم

مركز متقدم لجامعة المنصورة في تصنيف عالمي بقطاع الهندسة والتكنولوجيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:10 م
الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
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أ ش أ
أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط إدراج الجامعة لأول مرة هذا العام في تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education) في قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، وذلك بعدما احتلت الترتيب (251-300).

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن جامعة المنصورة حصلت على مركز متميز بين الجامعات المصرية الـ17 التي فازت بمراكز فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز العالمي لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي في الترتيب (501-600).
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