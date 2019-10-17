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توك شو

شاهد.. بكاء الأمير هاري أثناء حديثه عن الأبوة فى حفل جوائز المصابين بحالات مرضية نادرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:58 م
الأمير هاري يبكي
الأمير هاري يبكي أثناء حديثه عن الأبوة
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «روسيا اليوم» لحظة بكاء الأمير هاري أثناء حديثه عن الأبوة، خلال إلقاء خطاب فى حفل توزيع جوائز على أطفال مصابين بحالات مرضية نادرة وصعبة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير البريطاني هاري، وهو يذرف الدموع يتأثر، أثناء حديثه عن اللحظة التي عرف فيها بأنه سيصبح أبا.

واختتم الأمير هارى خطابه قائلًا: "أشعر بالفخر الشديد أن وزوجتى ميجان للإنضمام إليكم فى هذا اليوم المميز، منذ أخر مرة كنت معكم من قبل"، مضيفا : "كل عام يستمر الأطفال في إلهامي..ولكن هذا العام، تأثري مختلف تمامًا لأنى أصبحت أبًا لـ آرتشى".


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