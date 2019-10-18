الرئيس السيسي: المجاملة فساد .. وهنسبق الدنيا لو تابع كل مسئول عمله.. نواب: رسالة قوية تؤكد رفض القيادة الأساليب الملتوية.. والبرلمان مستعد لتعديل أي مشروع قانون يوقع عقوبات إضافية على الفاسدين

الرئيس السيسي: ماتجاملوش حد.. المجاملة فساد

برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على المؤسسات لمنع الفساد والمحسوبية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ كلية طب للقوات المسلحة، كان فكرة راودت المؤسسة العسكرية منذ 6 سنوات، وتحققت على أرض الواقع.



وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة: "بتابع بنفسى يوميا نتائج تنفيذ كلية طب القوات المسلحة، وإذا تابع كل مسئول عمله؛ هنسبق الدنيا".



وأشار الرئيس إلى أنه تم تطبيق كافة الإختبارات المتبعة بكافة كليات الطب العريقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بداخل كلية الطب العسكرى للقوات المسلحة للحصول على أفضل النتائج مؤكدا أن المجاملة فساد، وأنه تم اختبار جميع الطلبة بكلية الطب العسكرى للقوات المسلحة.



وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم .



ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.



وشهد الرئيس، اليوم، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.



وأشاد يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سعيه المستمر للقضاء على الفساد والمحسوبية والمجاملات، مؤكدًا أن كلام الرئيس خلال حفل تخرج الدفعة الأولي من كلية طب القوات المسلحة، خير دليل على صدق ما يسعي اليه.



وأضاف "الكدواني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور ينص على عدم التمييز والمساواة، لافتًا إلى أن ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر رسالة قوية وواضحة للجميع تؤكد رفض القيادة السياسية أي نوع من أنواع الفساد سواء كان مجاملات أو تمييز او محسوبية أو غيرها من الأساليب الملتوية.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مصر ضربت المثل لجميع بلاد العالم في القضاء على الفساد والإرهاب حيث انها تمتلك أجهزة رقابية رادعة مثل جهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية وغيرها من الاجهزة الرادعة.



وأوضح النائب أن البرلمان مستعد أن يقوم بصدار قوانين أخرى بالإضافة إلى القوانين الموجودة لمحاربة الفساد والقضاء عليه نهائيًا في حالة وجود حالات فساد جديدة إضافة إلى تعديل أي قانون يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى لردع الفساد.



كما أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود من جانب الجهات الرقابية للقضاء تماما على أي نوع من أنواع الواسطة والمحسوبية والمجاملات، وذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة على ذلك الأمر.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الضروري أن يكون هناك شفافية ومصداقية وتحفيز الكفاءات الموجودة في المؤسسات بالدولة، من خلال الترقيات والحوافز الأخرى التي تدفعهم إلى الأمام وترفع شعار البقاء للكفاءات وليس لأصحاب المعارف والواسطة.



وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك بعض من الاشخاص الذين يستغلون العلاقات والمعارف للوصول إلى أماكن مرتفعة بالمؤسسات وذلك لابد أن تكون الجهات الرقابية على دراية بهذا الأمر جيدًا ولا تسمح لهم بذلك، وتابع قائلا "عصفورة المدير عايزين نقصقص ريشها".