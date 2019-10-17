المجلس المصري للشئون الخارجية يتوقع توقف العدوان التركي على سوريا.. لهذا السبب.. شاهد

كشف فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن هناك مشاهدات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استخدم أسلحة محرمة دوليا في شمال سوريا، لافتا إلى أن الرئيس التركي لديه أهداف معلنة من احتلاله لسوريا، تتمثل في إعداد منطقة آمنة لحماية اللاجئين، وإبعاد خطر شبح الأكراد عن الحدود التركية.



وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أهداف الرئيس التركي غير المعلنة، تتمثل: في الهروب من المشاكل الداخلية الضخمة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وتجميع الخصوم السياسيين حوله باعتبار أن تركيا تتعرض لخطر خارجي، ومحاولة إيجاد بيئة آمنة لجماعة الإخوان الإرهابية في شمال سوريا، لكي يفرضهم في أي تسوية سياسية، ويكونوا جزءا من المعادلة في الدولة السورية.



ونوه إلى أن الإخوان لديهم مليشيات مسلحة تحارب مع الجيش التركي، مشيرًا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الإخوان وتركيا في تدمير معظم الدول العربية، خاصة الدول التي وقفت أمام إعادة أحلام الخلافة العثمانية مرة أخرى.



وأضاف أن الرئيس التركي يريد أن يكون له دور أساسي ومحوري في الشرق الأوسط، ويرى في سوريا مدخلا لتحقيق مشروعاته التوسعية، خاصة أن شمال سوريا التي يسعى لاحتلالها مليئة بحقول البترول.



وتوقع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تنتهي العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، خلال أسبوع بسبب الضغوط الدولية على الرئيس التركي، لكن أنقرة ستكون حققت جزءًا من أهدافها من هذا الاحتلال.