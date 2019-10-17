شاكر فتح الله: الطاقم الفني كان له دور كبير في معركة المنصورة الجوية

قال اللواء طيار أركان حرب، شاكر فتح الله، أحد أبطال معركة المنصورة في حرب 1973، إن العدو حاول تدمير المنطقة الجوية بالمنصورة، نظرا لأهميتها وقوتها الكبيرة في حماية منطقة الدلتا، مؤكدا ان تلك المنطقة كانت سور حامي لكل المنطقة الشمالية في مصر.



وتابع، "فتح الله" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القوات المصرية الباسلة قامت بمعركة قوية مع طيران العدو، حيث شنوا معركتين متاليتين في يوم 7 أكتوبر و14 أكتوبر.



ونوه، إلى أن الطاقم الفني والهندسي كان لهم دور كبير في تلك المعركة الفاصلة في الحرب، حيث استطاعوا رصد كل حركات طيران العدو وتلقين الطيارين كافة المعلومات والإشارات التي تفيدهم في التعامل مع الطيران.