Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاكر فتح الله: الطاقم الفني كان له دور كبير في معركة المنصورة الجوية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:14 م
اللواء طيار أركان
اللواء طيار أركان حرب، شاكر فتح الله، احد ابطال معركة المنصو
Advertisements
خالد محيي الدين
قال اللواء طيار أركان حرب، شاكر فتح الله، أحد أبطال معركة المنصورة في حرب 1973، إن العدو حاول تدمير المنطقة الجوية بالمنصورة، نظرا لأهميتها وقوتها الكبيرة في حماية منطقة الدلتا، مؤكدا ان تلك المنطقة كانت سور حامي لكل المنطقة الشمالية في مصر.

وتابع، "فتح الله" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القوات المصرية الباسلة قامت بمعركة قوية مع طيران العدو، حيث شنوا معركتين متاليتين في يوم 7 أكتوبر و14 أكتوبر.

ونوه، إلى أن الطاقم الفني والهندسي كان لهم دور كبير في تلك المعركة الفاصلة في الحرب، حيث استطاعوا رصد كل حركات طيران العدو وتلقين الطيارين كافة المعلومات والإشارات التي تفيدهم في التعامل مع الطيران.
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى نصر أكتوبر.. 220 طائرة مصرية تشل حركة العدو الإسرائيلي في سيناء.. وهزيمة مذلة لطيران العدو في معركة المنصورة الجوية يوم 14 أكتوبر

نجحت قواتنا المسلحة في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة.. 33 بيانا عسكريا في أول أسبوع قتال في حرب أكتوبر

جامعة مصر: ستبقى حرب أكتوبر شاهدًا على عظمة بلدنا وقوتها في وجه الطغاة

ترشيحاتنا

على خطى ديانا.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين.. صور

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

هل يترك الأهلي؟.. رينيه فايلر مطلوب لتدريب منتخب أوروبي

استقالة علي ماهر من تدريب إنبي .. تفاصيل

بعد إنهاء العملية العسكرية في سوريا.. الرئيس الأمريكي: أنقذنا ملايين الأرواح

محمد فضل الله يكشف عن المخطئ فى أزمة تأجيل مباراة القمة 119

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأمضت الليلة في السجن.. شاهد

بإطلالة غامضة.. جنا عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة تحت أضواء النيون