لقد فعلها.. فرحة عارمة على وجه رئيس الوزراء البريطاني بعد اتفاق بريكست.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد توصل بلاده مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن بريكست.



وبدا على وجه "جونسون" علامات السعادة والفرح وكأنه منتصر، بعد أن أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن التوصل مع بريطانيا للاتفاق الجديد الذي ينص على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.



وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس عقب قمة في بروكسل، إن الدول الأعضاء صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، مع تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ يوم 1 نوفمبر في حال صادق البرلمان البريطاني على جميع الوثائق الضرورية في الوقت المناسب.



وهذا يعني أنه إذا رفض أعضاء مجلس النواب، دعم اتفاق بوريس جونسون في التصويت، يوم السبت المقبل، فإنهم يتعرضون لخطر التأجيل أو الخروج دون اتفاق، مما يضع مستقبله في مهب الريح.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تعهد بإخراج بلاده من الاتحاد في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وقال الخميس، إن الموافقة تعني أن أي تأجيل جديد "لا داعي له".

