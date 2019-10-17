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رياضة

خلال مران الأهلي.. فايلر يحسم الجدل حول عرض تدريب منتخب سويسرا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم تلقيه أي عروض لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية.

وخرجت بعض التقارير لتشير الي عرض من سويسرا لتولي فايلر تدريب منتخب بلاده.

وكشف فايلر لأحد مساعديه خلال مران الأهلي اليوم أنه لم يتلق أي عروض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومتمسك بتجربته في الأهلي وسوف يكملها حتي النهاية.
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