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ديني

رمضان عبد المعز: البنك ليس مؤسسة خيرية ولا يجب عليه دعم الفقراء.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:46 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: البنك ليس مؤسسة خيرية
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن البنوك ليست مؤسسات خيرية، وإنما تقوم بعمليات تمويل وائتمان، والعمولة التي يحصل عليها البنك يطلق عليها "مصاريف دلالة" وهي موجودة في الفقه.

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية"dmc" ، اليوم الخميس: "البنك مؤسسة تهدف إلى الربح وتقوم بأعمال إسهام مالى مقابل عمولة، وهذا ليس استغلال وهذا توصيفه الطبيعى".

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن البنك مؤسسة مالية استثمارية وليس مؤسسة خيرية فهو لا يتعامل مع الفقراء وبالتالي لا يجب عليه دعم الفقراء.

وقال إن التعامل ببطاقة الائتمان يتم فيه الشراء بالبطاقة ويسمح البنك بالسداد خلال 55 يوما وفي هذه الحالة يكون العقد حسن.
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