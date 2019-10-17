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أخبار العالم

اتفاق أمريكي تركي على إدارة أنقرة للمنطقة الأمنة في سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:40 م
صدى البلد
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رويترز
ذكر بيان أمريكي-تركي مشترك عقب محادثات رفيعة المستوى في أنقرة اليوم الخميس أن الجيش التركي سيفرض "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في الحملة التي تشنها تركيا على فصائل كردية مسلحة بشمال شرق سوريا.

وقال البيان "إن القوات المسلحة التركية ستفرض المنطقة الآمنة".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لم تقدم ضمانات في المحادثات بشأن مدينة كوباني السورية الواقعة على الحدود مضيفا أن الجيش التركي "يوقف" فقط العمليات حتى تغادر وحدات حماية الشعب الكردية المنطقة.
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