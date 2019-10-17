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أخبار العالم

أرامكو السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأوّلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:45 م
أرامكو السعودية تعتزم
أرامكو السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي
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رويترز
قال مصدران مطلعان اليوم الخميس إن شركة أرامكو السعودية تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي لأنها تريد تحديث نتائجها المالية للربع الثالث.

وصرح أحد المصدرين لرويترز: "هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة.. ونتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوي" في إشارة إلى الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعلن أرامكو رسميا الأسبوع القادم خطتها لإطلاق طرحها العام الأولي الذي من المحتمل أن تجمع فيه 20 مليار دولار.
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