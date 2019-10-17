رغم وقف إطلاق النار.. معركة عنيفة مع الاحتلال التركي في رأس العين وتل أبيض

قالت وسائل إعلام محلية في سوريا إن بلدة رأس العين، شمال سوريا، تتعرض للقصف رغم إعلان وقف النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين التركي والأمريكي، بعد محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.



وتداول ناشطون أكراد مقطع فيديو يظهر عمليات القصف على المناطق الكردية.



وأعلن نائب الرئيس الأمريكي أن تركيا علقت العملية العسكرية على شمال سوريا لمدة 120 ساعة، على أن تنتهي نهائيا بعد انسحاب القوات الكردية لمسافة 32 كيلومترا بعيدا عن الحدود التركية.

