Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشارة الأسد: لن نقبل بنموذج كردستان العراق على أرضنا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
وصفت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار بالـ "غامض".

وقالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري: "لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا".

وأضافت بثينة شعبان أن الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية مهمة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.

وكان اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا حول وقف العملية العسكرية التركية في سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جريت في الشارع فلحقها بالسكينة .. كمال قتل زوجة شقيقه وانتظر الشرطة..تفاصيل جريمة العار بسوهاج

مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يناقش صرف الـ 5 علاوات الأحد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

عودة أبوريدة .. جلسة عاجلة بين وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي .. اعرف التفاصيل

مفاجأة..13 ناديا تدعم مطالب الأهلي بالالتزام بجدول الدوري

اتحاد الكرة لـ الأهلي: هات موافقة أمنية على القمة 119 أمام الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور