مستشارة الأسد: لن نقبل بنموذج كردستان العراق على أرضنا

وصفت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار بالـ "غامض".



وقالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري: "لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا".



وأضافت بثينة شعبان أن الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية مهمة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.



وكان اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا حول وقف العملية العسكرية التركية في سوريا.