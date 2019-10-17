احذر من هذه الحركة.. تفعلها لطفلك وتسبب مرضا مزمنا بالعظم

كثير من الناس يلتقطون أولادهم بأذرعهم ، يلفونهم حولهم ، ويمكن أن يتسبب ذلك في خلع أحد عظام الكوع جزئيًا Nursemaid او ما بعرف باسم كوع الشد أو خلع الرأس الشعاعي.



لأن الأربطة والعظام تشد وتتقوى مع تقدم الأطفال في السن ، فإن معظم الأطفال لن يحصلوا على كوع الحضانة في الخمس سنوات من العمر. قد يصعب تشخيص كوع Nursemaid لأنه نادرًا ما يصاحبه كدمات أو تورم ، لكن الطفل سوف يشكو من الألم وعدم الراحة في كوعه.





يتم معالجة كوع Nursemaid من خلال عملية الاختزال التي يؤديها الطبيب ، والتي تنطوي على تحريك العظام والأربطة بعناية إلى مكانها. هذه عملية سريعة ، وعادة ما تؤدي إلى عودة كوع الطفل إلى حالته الطبيعية فور اكتماله. يمكنك منع كوع الممرضة في طفلك من خلال تذكر عدم اصطحابهم أو تأرجحهم بواسطة الذراعين. تحدث هذه الأشياء ، لكن إدراك هذا الشرط هو خطوة في الاتجاه الصحيح!





