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تعليم

وزيرا التعليم العالي والشباب والنجوم بماراثون جامعة مصر..اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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قســـم التعليــــم
أعلنت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ، أنه سيتم اليوم الجمعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ، انطلاق مارثون للدرجات من مقر جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر .

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة بأن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء ، للتأكيد على الدور المجتمعي الذى تحرص عليه الجامعة حيث يشارك فى الماراثون مجموعة من طلاب الجامعة يمثلون ١٣ كلية الى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون الى مارثون رياضى فنى شامل .

وأكد الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن إقامة هذا المارثون يدعم الدور الهام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في دعم القضايا التربوية الى جانب التأكيد علي دور العلم في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن وأيضًا حث الشباب على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التى تنعكس بالايجاب على بناء العقل والجسم السليم.
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