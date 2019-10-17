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توك شو

أحد أبطال معركة المنصورة الجوية يروي تفاصيل جديدة حول نصر أكتوبر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:24 م
اللواء طيار أركان
اللواء طيار أركان حرب، عبد المنعم همام، أحد ابطال معركة الم
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خالد محيي الدين
قال اللواء طيار أركان حرب، عبد المنعم همام، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية في 1973، إنهم فوجئوا حين عودتهم في إحدى الجولات بإشارة تؤكد باقتراب المطار والمنطقة الجوية في المنصورية، لكنهم لم يملكوا الوقود الكافي لإجراء تلك المعركة القتالية العنيفة.

وتابع، "همام" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنهم اتخذوا القرار بحماية المطار بأي ثمن رغم عدم كفاية الوقود الموجود بالطائرات، فضلا عن ضيق الوقت، حيث اقتربت بطائرات العدو على مسافة 20 كيلومترا فقط من المطار.

ونوه، إلي أن قرار بقائهم للقتال كان ذكيا للغاية، نظرا لارتباك الطائرات المعادية بسبب عددها الكبير، ما شتتها خلال عملية إلقاء القنابل.
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