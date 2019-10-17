كواليس 24 ساعة قبل بيان الأزمة في الأهلي

مجلس الإدارة اجتمع وديًا بالجزيرة بعد الحصول على رأي فايلر

الخطيب أكد تقديره للأمن ودوره في حفظ استقرار مصر



وأوضح ان المجلس استقر علي فرض مزيد من الهدوء إحترامًا لقرار الجهات الأمنية وتقديرًا لدروها الكبير في حفظ استقرار البلاد والمخاطر التي يواجهها رجالها والتضحيات التي تقدمها جميع الأجهزة في سبيل الحفاظ علي أمن وسلامة مصر.



وتابع أن المجلس انتهي الي انتظار جهود بعض العقلاء لحل الأزمة ولكن صدور بعض التلميحات وهاشتاجات وسائل التواصل الاجتماعي أشغل حالة الغضب داخل النادي من جديد فتم الاتفاق علي صدور البيان بعد التشاور بين أعضاء المجلس.



وتسود حالة من التباين الشديد داخل الأهلي بسبب البيان خاصة أن البعض يراه تصعيدا كبيرا وكان يجب التأني فيه وعدم التسرع في تلك الخطوة، بينما يري قطاع آخر ان الأمور وصلت إلي مرحلة لا يجب السكوت عليها والمجلس لديه أدلة علي أن تأجيل المباراة كان لسبب بعيد عما تم إعلانه.



وسيطرت حالة من القلق الشديد على أوساط القلعة الحمراء عقب البيان رغم الارتياح الجماهيري خاصة مع الخوف من أن يكون موقف مجلس الإدارة هو شهادة النهاية لدورتهم اذا ما أصر اتحاد الكره علي موقفه بتأجيل مواجهة القمة إلي أجل غير مسمي .



وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري مساء اليوم، الخميس، لإخطاره بقراره بعدم خوض أية مباريات في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواع أمنية.



وأعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه خوض أي مباراة في مسابقة الدورى المصري قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها بعد غد السبت وتم تأجيلها الي اجل غير مسمي.



وقال النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس إنه يحترم بشكل نهائي الرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيل مباراة الزمالك حسبما أعلن اتحاد كرة القدم المصري.



ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.



وأضاف الأهلي في بيانه:« نؤكد علي تقديرنا الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية،. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة، أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير".



وأوضح :" لقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره، وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي، لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية".





كشفت مصادر خاصة عن كواليس 24 ساعة داخل القلعة الحمراء تخللها البيان الذي صدر اليوم برفض خوض أي مباراة في الدورى قبل مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى.وقال مصدر من داخل الأهلي في تصريحات خاصة إن مجلس الإدارة عقد جلسة ودية في السابعة من مساء أمس بعد استطلاع محمود الخطيب رئيس النادي لرأي الجهاز الفني في هذا الأمر.وأضاف أن المجلس ناقش في هدوء كل معطيات الازمة الأخيرة وسبل التحرك للحفاظ علي حقوق النادي وجرت مشاروات عدة مع بعض الأطراف الأخري التي عرضت إقامة مباراة الزمالك في موعدها ولكن بعد دقائق قليلة جاء الرد بأن الأمر صعب للغاية بعد ان اصدر اتحاد الكرة بيانه الرسمي بالتأجيل.