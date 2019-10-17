المرصد: الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمالي حلب

أفادت قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ بتعرض بلدة رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال محافظة حلب.

وأضاف المرصد - في بيان - أن الاشتباكات والقصف في رأس العين وعين عيسى مستمر رغم اتفاق وقف النار.