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أخبار العالم

المرصد: الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمالي حلب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:22 م
الفصائل الموالية
الفصائل الموالية لتركيا - صورة تعبيرية
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أ ش أ
أفادت قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ بتعرض بلدة رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال محافظة حلب.
وأضاف المرصد - في بيان - أن الاشتباكات والقصف في رأس العين وعين عيسى مستمر رغم اتفاق وقف النار.
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