نشرة البرلمان| بشرى لأصحاب المعاشات.. البرلمان يناقش صرف الـ 5 علاوات الأحد.. ومفاجأة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الخميس 17 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:يحدد مجلس النواب خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل 20 أكتوبر برئاسة الدكتور على عبدالعال موعدًا لمناقشة 26 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب، أهمها بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي.أشاد النائب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في سعيه المستمر للقضاء على الفساد والمحسوبية والمجاملات، مؤكدًا أن كلام الرئيس خلال حفل تخرج الدفعة الأولي من كلية طب القوات المسلحة، خير دليل على صدق ما يسعي اليه.استقبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مساء الخميس، تانيا فيرنانديز، سفيرة كوبا لدى القاهرة، لبحث آليات التعاون المشترك، وتوطيد العلاقات للمساهمة في تبادل الخبرات في المجالات المختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي.أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد من المستثمرين المصريين بالخارج والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" بحضور وزيرتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد مشيرا الى أهمية تأكيد الرئيس السيسى ان مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها فى الخارج والداخل للمساهمة فى تنمية واقعها الى الأفضل.تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والمخططات التفصيلية ، وكردونات المبانى فى القرى والمدن.يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب اقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون ، والمادة 110 ، وجاء التعديل كما يلى.أعربت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة في البرلمان، عن سعادتها بقرار وزارة المالية، والذي ينص على تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالصناديق الخاصة.تناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل وحضور النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والسادة أعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وإبراهيم نظير وسهير الحادي، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط .