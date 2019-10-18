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تعليم

العربية وقضايا الترجمة الآن.. المؤتمر الثالث لقسم اللغة العربية بألسن عين شمس 25 نوفمبر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم مؤتمره الدولي الثالث بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"،تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية ، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.

ويسعي المؤتمر الي وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص و المساءلة علي المستوى الآكاديمي ، وذلك بتقديم الدراسات والأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا و حضاريا ، علي أساس منهجي سليم.

ويهدف الى تبادل الخبرات العلمية و نشر الوعي بالقضايا و الموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية و الإستقلال الفكرى ؛ و تحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية و ثقافات العالم في الحاضر و المستقبل.
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