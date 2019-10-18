العربية وقضايا الترجمة الآن.. المؤتمر الثالث لقسم اللغة العربية بألسن عين شمس 25 نوفمبر

يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم مؤتمره الدولي الثالث بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"،تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية ، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.



ويسعي المؤتمر الي وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص و المساءلة علي المستوى الآكاديمي ، وذلك بتقديم الدراسات والأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا و حضاريا ، علي أساس منهجي سليم.



ويهدف الى تبادل الخبرات العلمية و نشر الوعي بالقضايا و الموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية و الإستقلال الفكرى ؛ و تحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية و ثقافات العالم في الحاضر و المستقبل.