أسعار السلع الأساسية محليا وعالميا.. تعرف عليها

ساد مؤشر الاستقرار أمام غالبية أسعار السلع طبقًا للإغلاق الأخير بالبورصات السلعية العالمية وأسعار السوق المحلى كما رصدتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية فى تقريرها عن حركة أسعار السلع وخاماتها .
وظهر مؤشر الانخفاض أمام السكر المكرر و والذرة البرازيلى والارجنتينى والاوكرانى والبرتغالى والصويا 46 أما مؤشر الارتفاع فقد ظهر أمام خام الألمنيوم والفوسفات الناعم.
وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :-
قمح 11.5 أوكرانى 3470 جنيها / طن صب أرضه
قمح 12.5 روسى 3570 جنيها / طن صب أرضه
قمح 13.5 روسى 3820 جنيها / طن صب أرضه
دقيق -24 4350 جنيها / طن معبأ أرضه
دقيق -27 4450 جنيها / طن معبأ أرضه
ردة محلى 3000 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز شعير عريض 3800 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز شعير رفيع 3300 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض –
كسر 3% 6800 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض–
كسر 10 : 12% 5800 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع –
كسر 10 : 12% 4700 جنيه / طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر 12350 جنيه / طن صب أرضه
زيت أولين RBD 9450 جنيه / طن صب أرضه
زيت ذرة خام 11600 جنيه / طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر 15200 جنيه / طن صب أرضه
سكر مكرر 6450 جنيها / طن معبأ أرضه
فول بلدي – رفيع 22000 جنيه / طن معبأ أرضه
فول بلدي – عريض 17500 جنيه / طن معبأ أرضه
فول ليتوانى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه
فول أسترالي 8750 جنيها / طن معبأ أرضه
فول كندى 7500 جنيه / طن معبأ أرضه
فول إنجليزى جديد 10500 جنيها / طن معبأ أرضه
فول المانى 10000 جنيه / طن معبأ أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى (1) 3370 جنيه / طن صب أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى (2) 3330 جنيه / طن صب أرضه
ذرة أوكرانى 3200 جنيه / طن صب أرضه
ذرة رومانى / بلغارى 3240 جنيه / طن صب أرضه
نشا غذائى 6900 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوكوز 6600 جنيه / طن صب أرضه
صويا 47 8800 جنيه / طن صب أرضه
صويا 46 7600 جنيه / طن معبأ أرضه
صويا 44 7300 جنيه / طن معبأ أرضه
بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6900 جنيه / طن صب أرضه
دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتين مستورد 11500 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتين محلى 11400 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه
كسب عباد – 36% 4750 جنيه / طن معبأ أرضه
علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن معبأ أرضه
علف نامي تسمين سوبر 21% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه
علف بادي نامي 21% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه
لحم أبيض دواجن 18 جنيه / كيلو
لحم أحمر دواجن 26 جنيه / كيلو
حديد 10700 جنيه / طن أرضه
خردة الحديد 4550 جنيه / طن أرضه
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه / طن أرضه
خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه / طن أرضه
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه / طن أرضه
خام النحاس الأحمر - كابلات 102200 جنيه / طن أرضه
خام النحاس الأحمر - بارات 110700 جنيه / طن أرضه
الأسمنت 775 جنيه / طن أرضه
يوريا 5140 جنيه / طن أرضه
النترات 5050 جنيه / طن أرضه
فوسفات ناعم 1600 جنيه / طن أرضه
فوسفات خشن 2100 جنيه / طن أرضه
الذهب - 21 676 جنيه / جرام
الذهب - 24 774 جنيه / جرام
الجنيه الذهب 5408 جنيه
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.20/16.30 جنيه
وظهر مؤشر الانخفاض أمام السكر المكرر و والذرة البرازيلى والارجنتينى والاوكرانى والبرتغالى والصويا 46 أما مؤشر الارتفاع فقد ظهر أمام خام الألمنيوم والفوسفات الناعم.
وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :-
قمح 11.5 أوكرانى 3470 جنيها / طن صب أرضه
قمح 12.5 روسى 3570 جنيها / طن صب أرضه
قمح 13.5 روسى 3820 جنيها / طن صب أرضه
دقيق -24 4350 جنيها / طن معبأ أرضه
دقيق -27 4450 جنيها / طن معبأ أرضه
ردة محلى 3000 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز شعير عريض 3800 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز شعير رفيع 3300 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض –
كسر 3% 6800 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض–
كسر 10 : 12% 5800 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع –
كسر 10 : 12% 4700 جنيه / طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر 12350 جنيه / طن صب أرضه
زيت أولين RBD 9450 جنيه / طن صب أرضه
زيت ذرة خام 11600 جنيه / طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر 15200 جنيه / طن صب أرضه
سكر مكرر 6450 جنيها / طن معبأ أرضه
فول بلدي – رفيع 22000 جنيه / طن معبأ أرضه
فول بلدي – عريض 17500 جنيه / طن معبأ أرضه
فول ليتوانى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه
فول أسترالي 8750 جنيها / طن معبأ أرضه
فول كندى 7500 جنيه / طن معبأ أرضه
فول إنجليزى جديد 10500 جنيها / طن معبأ أرضه
فول المانى 10000 جنيه / طن معبأ أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى (1) 3370 جنيه / طن صب أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى (2) 3330 جنيه / طن صب أرضه
ذرة أوكرانى 3200 جنيه / طن صب أرضه
ذرة رومانى / بلغارى 3240 جنيه / طن صب أرضه
نشا غذائى 6900 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوكوز 6600 جنيه / طن صب أرضه
صويا 47 8800 جنيه / طن صب أرضه
صويا 46 7600 جنيه / طن معبأ أرضه
صويا 44 7300 جنيه / طن معبأ أرضه
بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6900 جنيه / طن صب أرضه
دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتين مستورد 11500 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتين محلى 11400 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه
كسب عباد – 36% 4750 جنيه / طن معبأ أرضه
علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن معبأ أرضه
علف نامي تسمين سوبر 21% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه
علف بادي نامي 21% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه
لحم أبيض دواجن 18 جنيه / كيلو
لحم أحمر دواجن 26 جنيه / كيلو
حديد 10700 جنيه / طن أرضه
خردة الحديد 4550 جنيه / طن أرضه
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه / طن أرضه
خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه / طن أرضه
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه / طن أرضه
خام النحاس الأحمر - كابلات 102200 جنيه / طن أرضه
خام النحاس الأحمر - بارات 110700 جنيه / طن أرضه
الأسمنت 775 جنيه / طن أرضه
يوريا 5140 جنيه / طن أرضه
النترات 5050 جنيه / طن أرضه
فوسفات ناعم 1600 جنيه / طن أرضه
فوسفات خشن 2100 جنيه / طن أرضه
الذهب - 21 676 جنيه / جرام
الذهب - 24 774 جنيه / جرام
الجنيه الذهب 5408 جنيه
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.20/16.30 جنيه