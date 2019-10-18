غدا.. افتتاح ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش بعد تطويرها

تفتتح جامعة عين شمس، غدا، السبت، ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بعد تطويرها، وذلك في تمام الواحدة ظهرا بمركز التدريب بكلية الطب.





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.





ومن المقرر عقد لقاء صحفي قبيل الافتتاح يتضمن نقل حي للافتتاح من داخل غرف العمليات.



