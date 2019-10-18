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تعليم

غدا.. افتتاح ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش بعد تطويرها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تفتتح جامعة عين شمس، غدا، السبت، ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بعد تطويرها، وذلك في تمام الواحدة ظهرا بمركز التدريب بكلية الطب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ومن المقرر عقد لقاء صحفي قبيل الافتتاح يتضمن نقل حي للافتتاح من داخل غرف العمليات.

ويشهد الافتتاحات نواب رئيس الجامعة ود. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ود.أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب ومديري المستشفيات المختلفة و لفيف من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الطبي.
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