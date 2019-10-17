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محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد الأحمدي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:48 م
محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد
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احمد علي
شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية احتفالية مديرية الأوقاف بالليلة الختامية لمولد سيدى أحمد البدوي التي أقيمت بالسرادق المقام بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بحضور (اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا - اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية - اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية – النائب جلال عواره عضو مجلس النواب – حامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة - العقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة - لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والشعبية).

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على الجهد المبذول في تنظيم ورعاية المولد الأحمدي الذى تحتفل به المحافظة كل عام ويتواكب مع احتفالها بانتصارات 6 أكتوبر وعيدها القومي ، موضحًا أن الاحتفال بالمولد الأحمدي يدخل السرور على قلوب المواطنين الذين يتوافدون من جميع أنحاء الجمهورية وخارجها . واختتم الحفل بفاصل من الابتهالات الدينية احتفالًا بهذه المناسبة.
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد الأحمدي
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد الأحمدي
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد الأحمدي
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد الأحمدي
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالليلة الختامية للمولد الأحمدي
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