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فن

خلوها تهدر.. كليب رومانسى جديد لــ دوزى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:10 م
عبد القادر دوزى
عبد القادر دوزى
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نبيل العدوى
النجم المغربى دوزي.. بدأ مع شركة "مزيكا" بانطلاقة غنائية جديدة، ومفاجأة لجمهوره فى مصر والوطن العربى، من خلال تقديم أحدث فيديو كليب قام بتصويره وهو بعنوان "خلوها تهدر" من كلمات وألحان عبد القادر دوزى وتوزيع موسيقى مراد مجود.

قال عبد القادر دوزى بقوله ان الأغنية الجديدة من لون موسيقى الراى وهى ذات طابع رومانسي عاطفي، و"خلوها تهدر" معناها "سيبوها تتكلم".. والكليب تم تصويره فى تركيا.

استغرق تحضيره وإعداده حوالى 3 شهور وتم تنفيذه فى 3 أيام وهو من إخراج التركى كمال بشبورك.. وحاليا يعرض الكليب على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية وحصريا على قناة مزيكا.
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