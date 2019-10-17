تعليق ناري من حازم إمام على أزمة تأجيل المباريات في الدوري

أكد حازم إمام المحلل الرياضى ونجم الزمالك السابق أن مساحة الحديث في تأجيل مباريات في الدوري لم تعد تتحمل أكثر من ذلك، حيث أن ما يحدث في الفترة الحالية غير مرضي للجميع وما نراه من بيانات وقرارات عاجلة في أوقات قليلة يصيب الجماهير بالغضب، ويقلل من قيمة البطولة.



وأضاف حازم إمام خلال تصريحات عبر الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز وسموحة على قناة اون سبورت، أن ما يريده هو عدم الالتفات الى العديد من الهراء الذي يدمر ما يفعله المنظمين في شهور عديدة.



وقال حازم امام إنه، يريد أن يتعاون المسؤولين سويًا لكي يستمر الدوري الممتاز بشكل مميز كما كان يقام في السنوات الماضية، لافتًا الى ان التعاون امر بسيط يستطيع مسؤولي الأندية المصرية أن يفعلوه.



وعلق حازم امام على أن مباراة سموحة وبيراميدز قدمها الفريقين بشكل مميز على الرغم من التعادل السلبي، وما يقدمه المديرين الفنيين في الدوري هذا العام مبشر بمشاهدة بطولة قوية.