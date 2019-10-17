Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة تأجيل المباريات في الدوري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:46 م
حازم إمام
حازم إمام
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد حازم إمام المحلل الرياضى ونجم الزمالك السابق أن مساحة الحديث في تأجيل مباريات في الدوري لم تعد تتحمل أكثر من ذلك، حيث أن ما يحدث في الفترة الحالية غير مرضي للجميع وما نراه من بيانات وقرارات عاجلة في أوقات قليلة يصيب الجماهير بالغضب، ويقلل من قيمة البطولة.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات عبر الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز وسموحة على قناة اون سبورت، أن ما يريده هو عدم الالتفات الى العديد من الهراء الذي يدمر ما يفعله المنظمين في شهور عديدة.

وقال حازم امام إنه، يريد أن يتعاون المسؤولين سويًا لكي يستمر الدوري الممتاز بشكل مميز كما كان يقام في السنوات الماضية، لافتًا الى ان التعاون امر بسيط يستطيع مسؤولي الأندية المصرية أن يفعلوه.

وعلق حازم امام على أن مباراة سموحة وبيراميدز قدمها الفريقين بشكل مميز على الرغم من التعادل السلبي، وما يقدمه المديرين الفنيين في الدوري هذا العام مبشر بمشاهدة بطولة قوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات الدوري المصري 2020 لـ جميع الأندية.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز أبرزها

سموحة: طلبنا رسمياً تأجيل لقاء بيراميدز أسوة بالأهلي والزمالك.. فيديو

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراتي بيراميدز وسموحة فى الجولة الرابعة بـ الدوري

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: بيان الأهلي غير منطقي والأجندة الدولية تحسم أزمة المؤجلات

على خطى ديانا.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين.. صور

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة قمة الأهلي والزمالك رقم 119

بعد ضغط ترامب .. أردوغان يوقف العمليات العسكرية وينسحب من شمال سوريا

بـ إطلالة جذابة.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة.. حارس الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى