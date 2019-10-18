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اقتصاد

الإحصاء: زيادة 180% في استثمارات الحكومة بالخدمات العلاجية والصحة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
الإحصاء: زيادة 180%
الإحصاء: زيادة 180% في استثمارات الحكومة بالخدمات العلاجية
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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة بذلت العديد من الجهود لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال العديد من النقاط ومنها تحسين آليات الاستهداف الجغرافي للفقراء.

وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يُحتفل به في 17 أكتوبر من كل عام - أنه تم إعداد خريطة للفقر تحدد فيها الأسر الفقيرة وأماكن تواجدهم على مستوى المحافظات وفي مختلف القرى والمراكز، كما تم إعداد بحث دخل وإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسرة، ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد الأخير.

وأضاف أنه تم تعظيم الاستفادة من خريطة الفقر من خلال قيام الوزراء والمحافظين ومجالس المدن والأحياء بالمحافظات بمعرفة التوزيعات الجغرافية للوحدات الإدارية، وكذلك معرفة الخصائص السكانية ونقاط القوة والضعف سواء على مستوى توفير الخدمات والمرافق (مياه - صرف - غاز)، وكذلك نسب الفقر والأمية ومتابعة الإنـجاز المحقق على صعيد كل خدمة.

ولفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جهود الدولة على مستوى الصحة ومنها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار(100 مليون صحة)؛ لإجراء فحوصات ومسح طبي شامل ومجاني للفيروس والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة لـ75 مليون مواطن، مشيرًا إلى مبادرة (نور الحياة) لمكافحة والعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر.

ونوه الجهاز إلى قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي (2019 - 2020) مقارنة بـ26.1 مليار جنيه في (2013 - 2014) بمعدل نمو 180%.
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