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توك شو

ليالي مصر.. توفيق عكاشة يطالب بإنتاج مسلسل عن قادة حرب أكتوبر ..فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:14 م
الاعلامي توفيق عكاشة
الاعلامي توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الإعلام المصري بعمل مسلسل عن قادة حرب أكتوبر 1973 باسم "ليالي مصر" منذ ان تولي الرئيس أنور السادات حكم مصر حتى حقق الانتصار في حرب أكتوبر.

وقال عكاشة، خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن هذا المسلسل يقدم أعظم قيادات عسكرية مصرية في العصر الحديث وأن يتحدث هذا المسلسل عن الشخصيات المصرية العملاقة.

وأضاف توفيق عكاشة، يعرض هذا المسلسل بطولات قادة حرب اكتوبر وتجهيزات الحرب لأن أدوارهم همشت في الأعمال الدرامية التي تحكي عن حرب أكتوبر، وأن الافلام والبرامج لن تستطيع تغطية هذه البطولات بالكامل بل يجب عمل مسلسل مكون من عدة أجزاء.
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