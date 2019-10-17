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مرأة

كارثة.. دواء يتناوله المصريون في شهر أكتوبر يسبب تليف الكبد والكلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يبدأ فصل الخريف والمعروف بفصل التقلبات الجوية وبالتالي يصبح الجميع عرضة لنزلات البرد خاصة من النصف الثاني اي من أواخر اكتوبر

ودعا هاني الناظر المصريين للتوقف عن عادة يقومون بها فى هذا الفصل منذ سنوات وهي التوجه للصيدليات وشراء ما يطلق عليه مجموعة البرد والتي تمثل قمة الخطورة علي الصحة العامة بسبب انها تصرف بدون الرجوع لطبيب مما يعرض المريض لمجموعة من الاخطار اهمها الحساسية الدوائية المؤلمة والتي تصيب الكثيرين بالاضافة للآثار الجانبية لبعض مكونات تلك المجموعات خاصة المضادات الحيوية والتي في نفس الوقت لا تصلح لنزلات البرد الناتجة عن اصابة فيروسية بل العكس قد تؤدي الي زيادة حدتها وهذا غير الاثار الجانبية لأدوية البرد ومضادات الالتهاب والمسكنات التي قد تؤثر علي الكبد والكلي خاصة ان صرف هذه الادوية من الصيدلية لا يتم بناء علي فحص طبي ولا علي اجراء تحاليل طبية قبل تناولها لهذا


ونصح الناظر المصريين التوقف عن تناول مجموعات البرد تماما مطالبا جانب اخر الصيادلة التوقف عن صرف مثل هذه المجموعات حفاظا علي صحة وسلامة المرضي
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