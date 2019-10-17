أحمد ياسين: خفض الفائدة أدى لارتفاع الإقبال على الاستثمار بالمشروعات التجارية والإدارية

قال أحمد ياسين مدير مبيعات بشركة إنماء للتطوير العقارى إن خفض الفائدة أدى إلى ارتفاع الإقبال على الاستثمار بالمشروعات التجارية الإدارية وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن خفض الفائدة أدى إلى جذب العديد من العملاء للاستثمار في العقار.



وأوضح أن الشركة طرحت مشروعا تجاريا وإداريا بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6.8 ألف متر مربع، وشهد هذا المشروع إقبالا كبيرا من العملاء، موضحا أن هناك زيادة على الطلب التجارى والإدارى بنسبة 60%، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشهد العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة نظرا لتمتعه بالعديد من عوامل الجذب.



وأكد أن آلية الطرح الجديدة التى انتهجتها المجتمعات العمرانية مؤخرا جعلت السوق العقارى متشبع من الأراضى، حيث يستطيع أى مطور اللجوء إلى الهيئة للحصول على قطعة الأرض التى يرغب بها وفقا لمجموعة من الضوابط تحددها الهيئة، موضحا أن الشركة لها سابقة أعمال بدولة الكويت، كما تخطط للتوسع في العاصمة الإدارية وتنفيذ مشروع إداري تجاري آخر بالعاصمة الإدارية.

