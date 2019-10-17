صدمة.. طفلة عمرها 10 أعوام تقدم على الانتحار بمنزل عائلتها

في واقعة مأساوية، تم العثور على طفلة من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عمرها 10 أعوام ميتة في منزل عائلتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتشير الدلائل إلى أنها أقدمت على الانتحار، بعد تعرضها للتنمر من قبل زملائها بالمدرسة، بحسب ما ورد في تقارير إخبارية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفلة "أليسون ويندل" كانت طالبة في مدرسة ابتدائية بمدينة "سانتا آنا"؛ وقالت الشرطة المحلية إن شقيقتها الصغرى، التي تبلغ من العمر 9 أعوام، وجدتها لا تستجيب وكانت فاقدة للوعي أثناء تواجدهما بالمنزل.



وتقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات وفاة الطفلة، وتوجه ضباط إلى مدرستها مؤخرًا بعد تلقي تقارير تشير إلى احتمالية تعرضها للتنمر، وكذلك ستقوم السلطات بالبحث في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائلها النصية، للتأكد مما إذا كان تعرضها للتنمر في مدرستها هو ما دفعها إلى الانتحار بالفعل.



ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالواقعة، أو عن كيفية انتحار الطفلة.