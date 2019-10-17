فيلم The Lion King خارج حسابات الأوسكار.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار، عن القائمة الطويلة للأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أنميشن بالنسخة الـ 92 المنتظر إقامته في فبراير 2020.



وضمت القائمة 32 فيلما لم يكن من ضمنها فيلم "The Lion King"، بالرغم من وجود عدد من الأفلام التي أنتجتها شركة "ديزني"، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "هوليوود ريبورتر".



ودخلت للمرة الأولى تدخل "Netflix" سباق جائزة أوسكار لهذه الفئة بفيلم "Klaus"، ومن المقرر خفض الأفلام إلى قائمة تضم 5 أفلام تتنافس على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل.

