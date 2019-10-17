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أخبار العالم

مع خروج احتجاجات.. الحكومة اللبنانية تتراجع وتسحب قرار رسوم مكالمات الإنترنت

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:50 م
صدى البلد
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رويترز
قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن الحكومة اللبنانية سحبت رسوما على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم على المكالمات عبر تطبيق واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعي لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020.

وأثارت تلك الخطوة احتجاجات متفرقة في العاصمة اللبنانية وبضع بلدات في أرجاء البلاد.
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