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فن

خالد الصاوي.. أردت الإقلاع عن التدخين فأشعلت سيجارة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:22 م
خالد الصاوى
خالد الصاوى
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محمد بدران
حرص الفنان خالد الصاوي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر خالد الصاوى وهو يرتدى ملابس شتوية وقبعة ويشعل سيجارة وعلق قائلًا "أردت الإقلاع عن التدخين فأشعلت سيجارة وبدأت أفكر في الأمر".

على الجانب الفني، ينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.
خالد الصاوي.. أردت الإقلاع عن التدخين فأشعلت سيجارة
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