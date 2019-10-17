على ضوء تعديلات قانون المحاماة.. مجلس المحامين يصدر قرارات جديدة لـ شروط القيد ومشروع العلاج .. ويدعو لـ تشكيل لجنتين لبحث موقف التعليم المفتوح والمعاش.. ويقرر عقد جمعية عمومية

مجلس المحامين يصدر الضوابط الخاصة بتجديد اشتراك العضوية ومراجعة جداولها

ويشكل لجنة لبحث الموقف القانوني لحصول من أسقط قيده على المعاش

ويدعو لـ تشكيل لجنة لبحث موقف التعليم المفتوح

ويقرر عقد جمعية عمومية



- يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط.



2 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2018 :



- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.

- برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

- شهادة تحركات.



3 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017 :



- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.

- برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

- شهادة تحركات.



4 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها :



- تطبيقًا لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:



- أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

- فيش جنائي.

- كشف طبي.

- برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

- شهادة تحركات.

- رقم قومي.

- بطاقة ضريبية.



وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد .

ثانيًا: تطبيقًا لأحكام المادة ( 143/1 ) بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج .



( أ ) المحامون المجددون لاشتراك 2020 وفقًا للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات.

( ب ) المحامون الذين يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوى، الحوادث)، تساهم النقابة فى علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.



ثالثًا: لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنويًا طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.



كما قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، تشكيل لجنة لدراسة موقف خريجي التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مسبوقة لليسانس الحقوق، من القيد بالنقابة، وذلك على ضوء تعديلات قانون المحاماة الصادرة أغسطس الماضي.



وقرر المجلس ايضا خلال اجتماعه، اليوم الخميس، تشكيل لجنة أخرى، لبحث الموقف القانوني لحصول من أسقط قيده على المعاش خلال الفترة التي عمل فيها بالمحاماة، مع منح كافة أعضاء المجلس فرصة لتقديم مقترحاتهم في الشأنين للأمانة العامة خلال شهر على الأكثر، حتى يصدر قرار من المجلس بشأنهما في اجتماعه المقبل.



ووافق المجلس على عقد جمعية عمومية عادية، تعرض عليها مشروع زيادة الحد الأقصى والأدنى للمعاش، للموافقة عليه، وعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018، وذلك قبل نهاية العام الجاري، على أن يحدد موعدها في أقرب وقت.



يشار إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أصدر بيانا بنتائج اجتماع المجلس اليوم، فيما يتعلق بشروط وضوابط تجديد الاشتراك لعام 2020.



عقد مجلس نقابة المحامين، اليوم ، الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.وصرح نقيب المحامين، بأن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد اشتراك العضوية، والقيد، ومراجعة جداول العضوية، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.تستبدل القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019، بكافة القرارات السابق صدورها سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلًا منها القواعد التالية:أولًا: تطبيقًا لأحكام المادة ( 143 ) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتي:- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.