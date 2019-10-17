شيء صحي.. شيماء سيف: أنا مسئولة النكد فى منزل الزوجية.. شاهد

كشفت الفنانة شيماء سيف، أنها المسئولة عن النكد في حياتها الزوجية، مردفة "النكد صحي عشان بعده صلح".



وأضافت سيف خلال حوارها برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنها أثناء جلوسها مع زوجها تخبره بأنها تشعر بحزن كبير في الداخل، مشيرة إلى أنها تستغل فرصة خروجها بحالة اكتئاب جراء مشاهدة أحد الأفلام من أجل أن يحضر لها الحلوى.



وأكملت أنها قبل الزواج كانت تتحمل كافة المسؤولية وكانت تشعر بصعوبة الحياة، مازحة بقولها إن الميزة الوحيدة بعد زواجها إن مفيش حاجة اتغيرت، على حد وصفها.



وأشارت إلى أن المشكلة التي تواجهها مع زوجها هي قلة النظام، وأنها عندما تكون بالخارج تتصل به خلال خدمة الفيديو لتتأكد من هذا الأمر.