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تعليم

التعليم: لقاءات دورية للاستماع لمقترحات و رؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب لحل مشاكل الدراسة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:59 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس ، توصي بحسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس.

وأكدت الوزارة على ضرورة الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل كل مدرسة بتحديد اماكن لإستقبال السادة أولياء الأمور داخل حرم المبنى المدرسي وفي أوقات محددة ومعلنة للجميع .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع لمقترحات و رؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب ، والعمل على وضع حلول مناسبة للعقبات التي قد تطرأ خلال فترة سير اليوم الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم كذلك في تعليماتها المرسلة رسمية لجميع المديريات التعليمية و المدارس ، على ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن ، والتأكيد على الثوابت الوطنية بشكل دوري.
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