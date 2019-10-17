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توك شو

الصحة تكشف حقيقة حالات الإصابة بالالتهاب السحائي.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:33 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
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قسم التوك شو
كشف الدكتور علاء الدين عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة ظهور حالات إصابة بالالتهاب السحائي ضمن طلاب المدارس.

قال الدكتور علاء الدين عيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صوت الناس» المذاع على قناة «المحور» أن ظهور حالات إصابة بالالتهاب السحائي ضمن طلاب المدارس هي شائعة وليس لها اي أساس من الصحة وأن البداية هي بلاغ علي الخط الساخن بالغرفة الوقائية بوزارة الصحة.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هذه البلاغ يتضمن أن هناك فتاتين مصابتين بالالتهاب السحائي بمحافظة الإسكندرية فسارعت وزيرة الصحة بتشكيل فريق من القطاع الوقائي وتم التوجه إلى الإسكندرية ليتأكد من وجود حالات الالتهاب السحائي.

وأوضح علاء الدين عيد، أن أولى الحالات كانت في مستشفي خاص فتوجه إليها الفريق وعند وصولهم وجدوا أن المستشفى قامت بعمل تحاليل كاملة واتضح أنها ليست حالة التهاب سحائي .

وتابع علاء الدين عيد، أن الحالة الثانية دخلت مركز من مراكز طب الأطفال في الإسكندرية وتم عمل الإجراءات اللازمة واتضح أنها مصابة بالتهاب في المعدة وتم التعامل مع الحالة وخرجت من المستشفى في نفس اليوم.
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