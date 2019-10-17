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مرأة

سر المطاعم .. تتبيلة السمك المقلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر السمك من الأطعمة التي لا يستغني عنها اي شخص.. وإذا كنت تحاولين تقديم السمك المقلي بتتبيلة السمك في المطاعم اليك.. 

المقادير
1كيلو شبار منظف ومنقوع في الخل والملح ومغسول ويصفي
نصف كوب دقيق
التتبيلة
معلقة كبيره ثوم مفروم
نصف ملعقة كبيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
١/٢ معلقة ملح
١/٢معلقة كزبره جافه
معلقه فلفل أحمر حار أو أخضر مفرومة ناعم
2 عصير الليمون نصف معلقه شطة
زيت للقلي

الطريقة
نضع كل التوابل مع الثوم والفلفل الاحمر ثم يقلب جيدا ونتبل السمك ونضع عليه عصير الليمون ويترك في التتبيله ساعة فى الثلاجه
ونضع الدقيق في الطبق ويضاف إليه ربع معلقة شطة وربع معلقة ملح ويقلب جيدا ويوضع فى الطبق حتي يخلص السمك.    

نضع الزيت في الطاسة وعندما يسخن الزيت نضع السمك وبعد أن يقلي باللون "اللي انتي بتحبيه يوضع على منديل المطبخ للتخلص من الزيت ثم يوضع في الطبق والتقديم مع الارز الابيض او ارز بالشعريه او ارز صيديه ..وبالهنا 
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