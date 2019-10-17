محمود داوود: القطاع العقاري شهد انتعاشة قوية في العامين الماضيين

قال محمود داوود مدير التسويق بشركة ريزيدنس للتطوير العقاري، إن القطاع العقارى شهد انتعاشة قوية فى العامين الماضيين لم يشهدها القطاع العقارى منذ عام 2007، متوقعا زيادة الطلب اكثر على القطاع خلال الفترة المقبلة فى ظل المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة.



وأكد أن السوق شهد طفرة فى عدد من المشروعات الخدمية خلال العامين الماضى والجارى وسيرتفع الطلب ايضا فى ظل المنافسة بين الشركات التى تطرح وحداتها خلال الفترة المقبلة، والعروض التى تقدمها لجذب العملاء.



وأوضح أن المدن الجديدة التى اطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية شجعت القطاع الخاص على المشاركة وبقوة، حيث حصلت الشركة على ارض بالعين السخنة، وتم تسليم المرحلة الأولى بالمشروع ويتم تسليم المرحلة الثانية العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يقع على مساحة 85 فدانا، ويضم مساحات متنوعة تتراوح بين 50 مترا مربعا إلى 250 مترا مربعا للوحدة، لافتا إلى أن المشروع يتم على 3 مراحل، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل 2023.

