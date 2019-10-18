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حوادث

مبيد حشري في زراعة الزيتون.. دفن جثة مزارع تسمم في الجيزة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
صرحت النيابة العامة بدفن جثة مزارع لقى مصرعه متأثرا بإصابته بحالة تسمم بمنطقة الصف.

قسم شرطة الصف بلاغا من مستشفى الصف المركزي بوصول حالات تسمم بمبيد حشري وهم كل من محمود ٥٦ مزارع "متوفي"، وحسين ٦٣ مزارع، ومحمد ٥٤ مزارع، مصابين، وجميعهم مزارعون بقرية الودي الصف و مقيمين أطفيح.

وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات أنهم كانوا يعملون بمزرعة زيتون ويقومون برش مبيد حشري وعقب انتهائهم تناولوا العشاء بذات مكان عملهم ودون تغيير ملابسهم أو غسل اليدين.

وفي وقت لاحق انتابتهم حالة إعياء وقيء شديد نتج عنه وفاة الأول، وإصابة الاثنين، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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