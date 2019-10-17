تعرف على الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد دخوله المستشفى

كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد عن الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تجدد شعوره بآلام حادة.



وقالت المصادر إن الخطيب ظل في اجتماعات واتصالات علي مدى 3 أيام تسببت في آلام شديدة له.



وأضافت أن الخطيب توجه إلي مستشفى الملكي بالإسكندرية لتلقي حقنة موضعية جديدة في الظهر.



ويعاني الخطيب، من آلام شديدة في الظهر، وتوجه إلي الإسكندرية عقب صدور بيان أزمة مباراة القمة اليوم.



وخضع الخطيب لحقن في الفقرات القطنية لتخفيف الآلام.

