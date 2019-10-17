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مرأة

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:25 م
طليقة علي ربيع
طليقة علي ربيع
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هاجر هانئ
حرصت ندى محمود طليقة نجم مسرح مصر علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت ندى فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أبيض ذات خط أحمر من الجانب، و نسقت معه سترة قطنية ذات أكمام مكشوفة أتسمت بالخطوط العريضة التى جمعت بين اللون الأبيض و الأحمر.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت طليقة علي ربيع على خصلات شعرها الشقراء المنسدله على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحها.
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