حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 18 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوب الخطوات أو يمنعك من اليأس أو الانهيار في مجالك المهني، ويؤازرك الحظ لتخطي المصاعب.

عاطفيًا: تتصرف بطريقة عذبة، وتحاول أن تجد الحلول للمشاكل من دون تشنج، المهم أن تنفتح على المحيط، وأن تعبر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ حتى يسود التفاهم.

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه والعناية والابتعاد عن حالات التشنج والإرهاق وساعات السهر حتى بزوغ الفجر.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت الأنظار .

عاطفيًا: لا تلقِ على كاهل الشريك مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها وتتحمل الجزء الأكبر منها .

صحيًا: لا تدع الاهتمام بصحتك يفلت من يديك، فهي الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: يجلب لك هذا اليوم احتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبة ومربكة، قد تفاجئك الأحداث بصورة ايجابية.



عاطفيًا: تعيش ازمة غيرة أو وضعًا عاطفيًا معقدًا أو تخليًا عمن تحب، وتبدو مستعدًا لاتخاذ قرار حاسم او تسمع جوابًا، وترغب في ادخال تغيير على مظهرك الخارجي.

صحيًا: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار، والراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.





حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: البحث في دفاتر الماضي يعيق تقدمك في العمل، الأمور تغيرت جذريًا نحو مزيد من التطور.

مهنيا: مهما ضغط عليك الشريك لدفعك نحو ارتكاب أخطاء تجاهه، عليك أن تصمد بانتظار توضيح الصورة أكثر.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة والهواء النقي والوحدة ما يدفعك إلى التنفس في مكان آخر .



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: يلجأ إليك الجميع بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر أن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك، وبانتظارك عقد جديدأو مشروع كبير يجعلك تقترب من أهدافك.

عاطفيًا: يثير هذا اليوم قضية شراكة شخصية أو عاطفية ويحمل مواجهة قانونية او يخرج الى العلن احتكاك كان ضمنيًا أو أزمة ما يجب ان تتفاداها.

صحيًا: أنت تتوهم الكثير من الأمور حول صحتك، استمرارك بهذه الطريقة لن يجعلك أفضل على الإطلاق، بل يتسبب بضرر كبير لك.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: لا تخف من أن يراك بعضهم مملًا أو أخرق، أهم ما في الأمر هو أن تصل إلى ما تريد من دون أن تقع في أي فخ.

عاطفيًا: تحب السيطرة على شريكك وتريده لنفسك فقط، لا تغار ولكن ما تملكه هو حب السيطرة على المحيطين بك، وخصوصا الشريك الذي تفضل أن يلازمك كظلك.

صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تعقد معاهدة صلح أو تبرم تعاونًا متبادلًا مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها.

عاطفيًا: الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جديًا في الارتباط.

صحيًا: تولي الشأن الصحي اهتمامًا كبيرًا، ولا تدع أمورًا أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحيًا.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة، حتى لا تواجه العقبات لاحقًا وتصبح في وضع حرج.

عاطفيًا: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة

صحيًا: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفيًا: تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها "وصافي يا لبن" بعد سوء التفاهم بينكما بسبب تدخلات المغرضين



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتلقى خبرًا استثنائيًا يجعلك سعيدًا ويطرأ ما يزرع الفرح في نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الآخرين.

عاطفيًا: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتكون أكثر قربًا من الشريك ملبيًا كل رغباته من دون تردد.

صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين.

عاطفيًا: على الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجوالعام عاصفًا، لذلك أدعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن.

صحيًا: إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا تضعف أمام الأطعمة المغرية التي تضرك كثيرًا.



حظك اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: لا تبالغ في مصروفك وكرمك، وحافظ على استقرارك المالي، كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، واحم نقاط ضعفك

عاطفيًا: علاقتك بالآخرين يسودها جو من التفاهم، وخصوصًا أنك منفتح على الحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل.

صحيًا: يجب تخصيص وقتٍ من اليوم للاسترخاء والتأمّل، عن طريق الجلوس في مكان هادئ وتصفية الذهن، والابتعاد عن الأفكار السوداويّة.

