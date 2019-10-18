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حوادث

يستدرجون شواذ عـبر فيسبوك لسرقتهم.. حبس عصابة السرقة في الجيزة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
صدى البلد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بحبس عصابة استدرجت الشواذ من على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض سرقتهم بمدينة الشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تمكنت من ضبط عصابة تستدرج الشواذ جنسيا لسرقتهم بالشيخ زايد.

ونجحت فرق مباحث قسم شرطة ثان زايد، من ضبط كلا من محمد.ج.ر.ع. 23 سنة عاطل سبق اتهامة في قضيتين، وأمير .م.ح.ح .ف 22 سنة عاطل، وفارس.ز.ر.ح 30 سنة عاطل، وأحمد .م.ف .س ٣١ سنة عاطل.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث سرقات ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية الشاذة حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلى الصنع عيار12مم عدد 3طلقات من ذات العيار والثاني والثالث أسلحة بيضاء .
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