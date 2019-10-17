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تامر أمين معلقا على انتشار التهاب السحائي: «شائعات..والكل بيفتي»

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:43 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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كـريـم الـخـطـيـب
علق الإعلامي تامر أمين على خبر انتشار «التهاب السحائي»، موضحا أن حالة من الهلع والفزع أصيب الكثير من المواطنين بسبب الشائعات المغرضة التي أطلقت من فترة بإنتشار «التهاب السحائي» بين الطلاب.

وقال تامر أمين خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»،: وزارة الصحة هي الوحيدة التي تؤكد حقيقة إنتشار التهاب السحائي او عدمه، متابعا : «هناك مصادر مسؤولة عن كشف الحقائق من هري سوشيال ميديا والكل بقى بيفتي».

وأوضح تامر أمين، أن وزارة التربية والتعليم نفت ظهور أي حالات إصابة بـ "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس، لافتا إلى أنه يجب الجهات المسئولة الرد على هذه الشائعات خاصة المتعلقة بالتهاب السحائي، مضيفا «هناك كلام على السوشيال ميديا لا يعقل .. متدوش لحد فرصة يتفسح بعقولكم بشائعات».
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