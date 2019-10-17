خبير عقارى: إقبال كبير على عقارات العلمين الجديدة بغرض الاستثمار والسكن



قال محمد سيف النصر مدير المبيعات بشركة بيراميدز العقارية، إن هناك إقبالا على شراء وحدات بغرض الاستثمار والسكن بالعلمين الجديدة وخاصة مع تشغيل أجزاء تعليمية بالمدينة، موضحا أن مدينة العلمين ستشهد طفرة عمرانية خلال العام المقبل، مع تسليم العديد من المشروعات بها.



وأشار إلى ان الشركة تخطط للتوسع في العلمين الجديدة وتنفيذ مشروع جديد على مساحة 180 فدانا وذلك في إطار الاستفادة من حجم التنمية التي تتم بالعلمين الجديدة وخدمة عدد أكبر من العملاء، حيث حصلت الشركة على ارض بالعلمين، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ المشروع ويتم على مرحلة واحدة، على أن يتم التسليم 2022، ويقع المشروع على مساحة 14 فدانا.



وأضاف أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين ينعكس إيجابيا على مؤشرات نشاط القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، وسيزداد الطلب على العقارات.

