أمن الجيزة يضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 6 أكياس حشيش و140 لفافة هيروين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام كل من أحمد م.م.ع سن 32 عاطل مقيم دائرة قسم الوراق، وأشرف.م.ع.ا سن 42 عامل مقيم شارع الوحدة – دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة .. متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات نجحت فرق البحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، ضبطهما حال ترددها على شارع الوحدة – دائرة القسم وبحوزتهما 6 فرش حشيش المخدر وزنت 1500 جرام، وهاتفى محمول، ومبلغ مالي 610 ألف جنيه.



كما نجحت فرق المباحث برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ضبط فتحى .ا.ح.ش سن 39 عاطل مقيم المنيرة الغربية – دائرة القسم بمسكنه سبق اتهامه فى قضية ضرب وبحوزته 140 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 250 جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 5415 جنيها.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها والمبالغ المالية من حصيلة البيع تم تقنين الإجراءات حيالهم.