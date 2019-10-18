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تعليم

وظائف خالية بمدارس المتفوقين .. 4 تخصصات مطلوبة والتقديم عبر هذا الرابط

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
ياســـمين بدوي
أعلنت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن فتح باب التقدم الإلكتروني للعمل في مدارس STEM لتخصصات العلوم فقط (فيزياء، أحياء، كيمياء، جيولوجيا) .

وشددت الوحدة على أن يقوم المتقدم بعد التسجيل الإلكتروني بالحضور يوم الأثنين الموافق 21/10/2019 بالمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين الساعة التاسعة صباحًا وذلك لإجراء الإختبار والمقابلة الشخصية مع مستشار المادة.

وأوضحت الوحدة أن عملية التقدم للعمل في مدارس المتفوقين تتم وفقًا للشروط التالية : أن يكون المتقدم من المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم (بالتعليم العام فقط) بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي العام فقط ، وأن تكون المرحلة موضحة في صحيفة الحالة الوظيفية حديثة ومعتمدة ، وألا يكون المتقدم من العاملين بالتعليم الفني أو الأزهر الشريف.

كما شددت الوحدة على ضرورة أن يحضر المتقدم في الموعد المحدد لإجراء الإختبار والمقابلة ، ومعه أصل صحيفة حالة وظيفية حديثة معتمدة (موضحًا بها المرحلة ومادة التخصص) + صورة بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أنه للتقدم الإلكتروني لوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المعلن عنها على الرابط التالي : www.pat.edu.eg/stem
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